Стало известно, на каких условиях «пришла» марка Lynk & Co

Поставки автомобилей Lynk & Co на рынок РФ оказались сложным процессом. На прошлой неделе премьеру справили электромобили Lynk&Co, смартфоны Meizu и мультимедийная платформа Flyme. За «автомобильную» составляющую отвечает «Автодом»: группа компаний обеспечит гарантию сроком 5 лет или 100 тысяч пробега. А сейчас стали известны подробности этой коллаборации.

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«На сегодняшний день не совсем корректно говорить, что АВТОДОМ выступает официальным дистрибьютором Lynk & Co в России. На первоначальном этапе мы являемся официальным партнёром компании DreamSmart», — отметил Андрей Ольховский, генеральный директор ГК АВТОДОМ.

В свою очередь, DreamSmart — это компания-разработчик современных технологий, которая презентовала выход электрокаров Lynk & Co. Сейчас партнёры занимаются согласованием дальнейшего плана развития, а главное — изучают возможность получения ОТТС, чтобы открыть «белые» продажи.

«На данный момент поставки автомобилей Lynk & Co являются сложным процессом, в котором участвует несколько поставщиков. ГК АВТОДОМ выступает нашим партнёром», — уточнил Бинбин Гу, исполнительный директор DreamSmart по развитию рынка СНГ.

Как стало известно редакции Quto, большой кроссовер Lynk & Co 08 будет стоить 6 990 000 рублей. Кроме того, в Россию прибудет cедан Lynk & Co Z10, что носит статус первого электрокара марки. Его цена — 7 990 000 рублей, но на обе машины действуют скидки.