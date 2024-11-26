Автоэксперты напомнили водителям о "зимних" штрафах

Зимний сезон - особое время для всех владельцев автомобилей. Помимо технических особенностей эксплуатации вашей машины, необходимо помнить и "зимних" штрафах, которые можно получить в это время года. Эксперты правового департамента компании "Рольф" рассказали "Российской газете", на что стоит особенно обратить внимание, чтобы не попасть в число нарушителей.

© Российская Газета

- Самое очевидное - это шины. Правилами запрещено ездить зимой на летней резине. Так же, как и летом вы не можете пользоваться шипованной резиной. Помимо этого, в правилах указано, что запрещено передвигаться на разных видах сезонных шин по осям, на шинах, размер которых нештатный, с недостаточной глубиной протектора, на изношенных и поврежденных шинах, а также с колесами, на которых отсутствует хотя бы без одного болта или гайки крепления. Штраф за нарушения составляет 500 рублей, но может быть и запрет на эксплуатацию автомобиля до устранения нарушений.

- Распространенное нарушение в заснеженную погоду - парковка над тротуаром. Если какая-либо из частей припаркованного автомобиля находится над тротуаром, то это уже может считаться парковкой на нем. Зачастую, паркуясь рядом с сугробами, даже не заезжая на тротуар, автомобилист ограничивает зону, которой летом хватило бы для пешеходов, но зимой ситуация меняется, а пространства для прохода нужно больше. Штраф за такую парковку в Москве и Санкт-Петербурге составляет 3 000 рублей, а в других регионах - 1 000 рублей.

- Еще одна частая причина получения штрафа - грязные номерные знаки. Плохая погода не освобождает автомобилистов от ответственности за чистоту номерных знаков. Есть здесь и нюанс. Некоторые владельцы автомобилей специально делают номера нечитаемыми, чтобы избежать штрафов. В таком случае сумма штрафа возрастет до 5 000 рублей. Но суд может вынести и более суровое наказание - лишение прав на 1-3 месяца. Если же грязь на номерных знаках появилась и правда исключительно из-за плохой погоды и умысла никакого у водителя не было, то можно ограничиться устной профилактической беседой с инспектором, либо минимальным штрафом в 500 рублей.

- Одна из самых распространенных проблем зимой - неработающие очистители или омыватели стекол. Передвигаться со сломанными "дворниками" запрещено, за это предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Стоит учитывать, что при замерзании жидкости в бачке или форсунках, это не является поводом для освобождения от ответственности, за это тоже будет выписан штраф.

- Долгий прогрев двигателя. Очевидно, что зимой автовладельцам требуется больше времени, чтобы прогреть свою машину. Иногда время тратится, например, на то, чтобы откопать свой автомобиль или очистить от льда стекла. Но по правилам стоянка с работающим двигателем разрешена в жилой зоне не более чем на 5 минут. За нарушение этого правила положен штраф в 3 000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге и 1500 рублей в других регионах. Исключение - таксисты, которые ожидают клиентов.

- Нарушение разметки. Скрытая под снегом, грязью и льдом разметка - частая причина нарушения правил и последующих штрафов. Это может быть случайный выезд на полосу для общественного транспорта, за стоп-линию, и другие случаи нарушений. Да, такой штраф можно оспорить, но внимательным стоит быть всегда. Ведь с вас могут потребовать от 800 рублей до 3 000 рублей.