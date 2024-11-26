Эксперт рассказал, почему автовладельцы массово пересаживаются на б/у авто

Самым продаваемым автомобилем с пробегом по итогам октября, согласно данным "Автостат", стал ВАЗ-2107. Звание бестселлера вазовская "классика" удерживает девятый месяц подряд. Эксперты отметили увеличения спроса на рынке б/у авто в принципе, и о причинах такой тенденции рассказали в беседе с газетой "Известия" эксперты рынка.

© Российская Газета

Прирост спроса на "семёрку" составил 57,5% по сравнению с октябрём прошлого года. Результат продаж за десять месяцев в 2024-ом оказался на 40% выше, чем за аналогичный период прошлого года - перепродано 113 тысяч единиц модели.

"Даже неликвид пришел в какое-то движение. Та же "семерка" может стоить совсем смешных денег, за сто тысяч это уже будет неплохой вариант. Кто-то в результате сделки получает хоть какие-то деньги, а кто-то - хоть какой-то транспорт", - поделился своим мнением главный редактор "За рулём" Максим Кадаков.

Партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто считает, что миграция покупателя на рынок б/у авто связана с повышением утильсбора и последствиями этого мероприятия.

"Таким образом, можно предположить, что одновременно со снижением продаж [новых] автомобилей из-за роста цен на них и подорожания автокредитов продажи машин с пробегом в ближайшей перспективе продолжат свой рост", - сказал специалист.

Мнения на счёт развития ситуации в дальнейшем у экспертов противоречивые: одни считают, что ноябрь и декабрь будут сложными месяцами для рынка авто с пробегом, другие же говорят о том, что за кратковременной стагнацией в ноябре будет очередная вспышка спроса на уровне октябрьской.

Ранее "РГ" публиковала список самых продаваемых моделей с пробегом в РФ по итогам октября.