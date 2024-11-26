Audi представила Q5 Sportback и SQ5 Sportback нового поколения

Audi показала новые Q5 Sportback и SQ5 Sportback. Обычный Q5 перешагнул в третье поколение в начале осени — эта модернизация стала для модели первой столь масштабной за последние восемь лет. Теперь пришел черед кросс-купе Q5 Sportback и спортивного SQ5 Sportback: обе новинки выйду на рынок Германии в декабре, цены стартуют с отметки 54,8 тысячи евро (почти шесть миллионов рублей по актуальному курсу). Европейцам кроссоверы предложат в трех модификациях, каждая — с технологией «мягкого» гибрида.

© Motor.ru

Q5 Sportback и SQ5 Sportback преобразились по тому же сценарию, что и стандартный Q5: у них радиаторная решетка в новом дизайне с крупными сотами в темно-серебристом цвете Scandium Gray, иная «световая подпись», более узкие линии задних фонарей, которые соединены тонкой полосой единого стоп-сигнала. Sportback-версии отличаются серыми элементами декора: например, нижняя линия выполнена в оттенке Tambora Gray, диффузор — в темно-сером матовом, а задние вставки — в серебристом Selenite Silver. Колесные диски у кроссоверов в «базе» 18-дюймовые.

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

Audi Q5 Sportback, как и Q5, построен на платформе Premium Platform Combustion (PPC), — она представляет собой модернизированный вариант платформы MLB Evo и на нее ранее уже перебралось семейство A5. В европейской линейке присутствуют только «мягкие» гибриды (MHEV) с 48-вольтовой электрической системой, обеспечивающей прибавку в 24 лошадиные силы. Коробка передач безальтернативная, это семиступенчатый «робот» S tronic с двойным сцеплением.

Базовый двигатель — двухлитровый на 204 лошадиные силы и 340 Нм крутящего момента. Привод у кроссовера начального уровня передний, а полный доступен за доплату. На ступень выше расположилась полноприводная версия с мотором того же объема на те же 204 силы, но с крутящим моментом 400 Нм. Топовый же SQ5 Sportback комплектуется 367-сильным агрегатом V6 TFSI объемом 3,0 литра (крутящий момент — 550 Нм).

Обе новинки станут доступны для заказа в декабре, а отгрузки запланированы на начало 2025 года. Цены лежат в диапазоне от 54,8 до 85,4 тысячи евро (5,97-9,3 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня). В Россию автомобили Audi официально не поставляются, однако их возят в страну по параллельному импорту в частном порядке.