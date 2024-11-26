Эксперт назвал популярные в России автомобили

Самыми популярными автомобилями в ноябре на российском авторынке оказались модели китайских марок.

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Как уточнили аналитики компании "Рольф", которые проанализировали продажи по заказу "Газеты.ru", лидер топ-10 - Chery Tiggo 4 Pro. Средняя цена автомобиля - 1,7 миллиона рублей. На втором месте - Haval Jolion (средняя цена у модели выше, чем у лидера рейтинга, - 2,1 миллиона рублей). Также в тройку попал Chery Tiggo 7 Pro Max со средней стоимостью 2,2 миллиона рублей.

Кроме того, в десятку лучших вошли Haval F7 второго поколения, "Москвич 3", Solaris HS, Toyota RAV4 (это единственная японская модель в топ-10), Omoda C5, Exeed LX и Hyundai Tucson.

Ранее "РГ" озвучила самые надежные модели машин, по мнению автоэкспертов.