Mercedes-Benz готовится к жесткой экономии

Mercedes-Benz резко сократит расходы из-за экономических проблем. Кризис, охвативший немецкий автопром, добрался до Mercedes-Benz. Как пишет издание Handelsblatt со ссылкой на представителей компании, в ближайшие годы производитель будет вынужден сократить расходы на несколько миллиардов евро. На такой шаг Mercedes-Benz толкает сложная экономическая ситуация и ослабление в Китае — крупнейшем авторынке, раньше приносившем немцам стабильную прибыль.

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«В ближайшие годы мы сократим наши расходы на несколько миллиардов евро в год», — заявила в четверг представитель Mercedes-Benz.

Но она не сообщила, как именно производитель собрался экономить: грядут ли увольнения, сокращения заработных плат или закрытия заводов.

Сейчас на предприятиях Mercedes-Benz в Германии трудится около 90 тысяч человек. Компании принадлежит пять автозаводов и шесть площадок по производству двигателей. Кроме этого, в Европе Mercedes-Benz управляет фабриками в Испании, Венгрии, Польше и Румынии.

По словам представителя компании, Mercedes-Benz уже встал на путь «значительной экономии», в том числе на постоянных издержках, и он приносит свои плоды.

«Мы продолжаем идти по этому пути спокойно, но крайне последовательно», — добавила она.

Сложная экономическая ситуация пошатнула стабильность автогигантов в Европе. Volkswagen впервые в истории закроет заводы в Германии, а Audi уволит 15 процентов сотрудников. На фоне падения спроса на электрокары порядка четырех тысяч европейских сотрудников сократит Ford.