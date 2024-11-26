Продажи полисов каско выросли в несколько раз

Эксперт: у россиян появилось понимание важности страховой защиты своей машины. Специалисты популярного маркетплейса зафиксировали рекордный рост продаж полисов каско за десять месяцев этого года — более 360% относительно аналогичного периода прошлого года. Среди марок, на которые водители чаще всего приобретали каско, значатся Chery, ВАЗ, Haval, Geely, Kia, BMW, OMODA, Hyundai, Volkswagen и Skoda.

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Средняя стоимость полиса за отчётный период на 21,8% — 42 486 рублей в текущем году против 34 880 рублей в 2023 году.

Эксперты связывают это с удорожанием и машин, и запчастей к ним, поэтому автолюбители выбирают коробочные продукты с более высокой франшизой и более выгодной стоимостью.

Специалисты видят, что владельцы машин стали более внимательны к своей безопасности, появилось осознание важности страховой защиты своего автомобиля.

«Полис каско обеспечивает защиту от различных рисков, таких как угон, повреждения от ДТП и других форс-мажоров, что делает его привлекательным для автовладельцев», — руководитель по работе с партнерами каско в Сравни Евгений Фатьянов.

Ранее эксперт прокомментировал повышение штрафов за отсутствие ОСАГО. Увеличение суммы наказания произойдет впервые за 20 лет. Руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль заявил, что увеличение штрафов за отсутствие ОСАГО запоздало на десять лет. Ранее стало известно, Государственная дума решила увеличить максимальный штраф за управление транспортными средствами без полиса ОСАГО с 800 рублей до 5 тысяч рублей. МВД поддержало эту инициативу.