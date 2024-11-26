Легендарный дакаровский Rolls-Royce продадут с аукциона

С аукциона продадут участвовавший в «Париж — Дакаре» Rolls-Royce Corniche. За легендарный прототип планируют выручить до 800 тысяч евро, и у покупателя будет возможность выставить машину на старт современного Dakar Classic. Построен внедорожник на шасси Toyota Land Cruiser. У него двигатель Chevrolet и облегченный кузов из стеклопластика, внешне повторяющий обводы оригинального Corniche. Реставрация автомобиля обошлась нынешнему владельцу в 150 тысяч евро.

© Motor.ru

«Легенды не рождаются по запросу. Непостижимым образом они с размахом вписывают свои имена в историю, становясь иконами. Jules, „Роллс-Ройс“ песков, — одна из них», — писала французская газета Le Figaro в 1981 году.

Заметка была посвящена одному из самых ярких автомобилей в истории ралли-рейда «Париж — Дакар» — Rolls-Royce Corniche. Построенный Тьерри де Монкорже и Жаном-Кристофом Пеллетье, он стал идеальным примером маркетинга в автоспорте. Спонсором выступил модный дом Christian Dior. Его представителям чудом удалось убедить Rolls-Royce поучаствовать в авантюрном проекте, а заодно компания сделала крутую рекламу новому мужскому аромату Jules.

© Aguttes

© Aguttes

© Aguttes

1 декабря отреставрированный Corniche будет выставлен на торги аукционного дома Aguttes. Привести автомобиль в порядок стоило 150 тысяч евро, и организаторы торгов рассчитывают продать его за 400—800 тысяч. В основном это плата за исторический контекст, потому что Jules только внешне похож Rolls-Royce.

Понятно, что настоящий Corniche никогда бы не смог проехать и половину маршрута, поэтому де Монкорже и Пеллетье заменили стандартное шасси на раму от Toyota HJ45 Land Cruiser. У него же взяли коробку передач и трансмиссию, а вот двигатель был американский — крейтовый Chevrolet V8 объемом 5,7 литра. От оригинально Corniche остались только стекла, бамперы, решетка радиатора и передняя панель, но кузов, хоть и напоминал исходник, был изготовлен из стеклопластика.

© Aguttes

© Aguttes

© Aguttes

История гласит, что у прототипа не было даже кондиционера, однако французский экипаж в свойственной ему манере перед стартом запасся шампанским и устрицами. В середине гонки Corniche занимал 13-е место, но потом удача от него отвернулась. Авария, в результате которой повредили рулевое управление, лишила гонщиков очков — только потому, что в нарушение регламента они сами решили устранить поломку. Впрочем, продолжить гонку им всё-таки разрешили. Внедорожный Rolls-Royce своим ходом добрался до финиша, причем бесчисленные упоминая машины в прессе и по телевидению сэкономили «Диору» миллионы франков рекламного бюджета. Сегодня Corniche официально соответствует требованиям Dakar Classic и может участвовать в любом конкурсе элегантности.