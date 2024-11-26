Эксперт рассказал, за счет чего китайские автопроизводители добились успеха

Бурное развитие китайского автопрома вызывает вопрос: почему так не получилось у российских предприятий? Как уточняет портал "АвтоВзгляд", причина в том, что во многих машинах из КНР до сих пор применяют проверенную и качественную европейскую начинку.

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По словам генерального директора проекта Likvi.com Александра Короткова, современные китайские машины переняли западные технологии, стандарты качества и подходы к проектированию. При производстве ряда моделей применяются аналоги европейских компонентов. В частности, в Geely Xingyue L использованы разработки Volvo - платформа Compact Modular Architecture (CMA), а также детали системы безопасности.

Производитель электрокаров BYD сотрудничает с Bosch - компания поставляет системы ABS, ESP и другие компоненты.

Chery вместе с австрийской AVL разрабатывает моторы. Совместные турбированные двигатели устанавливаются на Chery Tiggo 8 Pro. Немецкая ZF делает трансмиссии для ряда моделей Great Wall, в том числе, для внедорожника Haval H6. SAIC Motor - производитель автомобилей под брендами MG и Roewe - сотрудничает с Bosch и Continental по поставкам тормозных систем, элементов шасси и систем стабилизации.

Все это делает китайские автомобили конкурентоспособными, в том числе, на западном рынке.

Ранее "РГ" писала, что Lada лидирует в списке залоговых автомобилей, а доля "китайцев" растет.