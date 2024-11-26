Марка Zotye планирует снова вернуться в Россию

Компания Zotye россиянам известна: автомобили официально продавались в нашей стране, и самой известной моделью является, пожалуй, копия VW Touareg - кроссовер Zotye T600. В 2021 году компания была упразднена, но по некоторым данным год спустя производство возобновилось. Судя по всему, это действительно так, потому что Zotye, по информации "Китайских автомобилей", планирует вернуться на наш рынок.

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Возвращение планируют начать с компактного кроссовера Zotye T300, появившемся в 2016 году. В РФ могут привезти бензиновый и электрический варианты.

"На данную модель есть пакет так называемых "Е-марок" - европейских протоколов, которые упростят сертификацию в нашей стране", - пишет источник.

Как удалось выяснить "Российской газете", сайт марки в РФ всё ещё работает. На нём представлен неактуальный модельный ряд и красуется огромный баннер о распродаже складских комплектующих от представительства.

Что известно о T300: кроссовер имеет габариты 4405/4505 х 1830 х 1640 мм, колёсная база - 2610 мм. Под капотом установлен атмосферник 1.5 литра мощностью 112 л.с., который может работать либо с МКП, либо с вариатором. Электрическая версия комплектовалась 129-сильным двигателем и имела запас около 250 км.