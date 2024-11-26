В Москве пройдет крупнейшая выставка вездеходов и техники для активного отдыха. «Поехали 2024» объединит несколько подвыставок — «Мотозиму», «Вездеходер», «Реактивный отдых» и фестиваль коренных народов России «Этноскоп».

© Motor.ru

С 29 ноября по 1 декабря 2024 года в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне пройдут масштабные мероприятия, посвященные путешествиям, авто-, мото- и вездеходной технике для активного отдыха: «Поехали 2024», «Мотозима 2024», «Вездеходер 2024», «Реактивный отдых» и фестиваль коренных народов России «Этноскоп». На одной площадке будут представлены как хорошо себя зарекомендовавшие, так и новые мотоциклетные бренды, ранее неизвестные в России, и новинки вездеходной техники. А известные путешественники поделятся своими рассказами и историями о приключениях.

© Поехали

В рамках «Вездеходера 2024» российские конструкторы покажут свои последние разработки: бортоповоротные вездеходы, на шинах низкого давления, на гусеницах, вездеходы-переломки, электровездеходы и даже технику повышенной проходимости с возможностью дистанционного управления.

Впервые здесь можно бует увидеть гражданскую версию пикапа АГ-34, а также мощный квадроцикл VENOM 4×4, надёжный снегоболотоход СЕКАЧ и вездеход ТРИМ, уникальный роботизированный транспортировщик КАЛУЖАНИН МК-750 и аэролодку ALLIGATOR, неповторимые вездеходы FENIX, Сокол и Север, а также другую технику для охоты, рыбалки и работы в экстремальных условиях.

© Поехали

Кроме того, на площадке будут выставлены квадроциклы победителей ралли «Шелковый путь» и новая версия снегохода «Фронтьер 1000» от «Русской механики»; скутеры и новые модели питбайков от бренда TMBK; показанный в начале ноября на миланской выставке EICMA турэндуро VOGE DS800 Rally.

Компания PETSUN, участвовавшая в экспозиции выставки к саммиту «БРИКС 2024», покажет на «Поехали» новейшую разработку — прицеп Shpitz GROSS. Также автодома и кемперы продемонстрируют: BASKENT KARAVAN, KARSO caravans, MAXUS Travel, «ВОЯЖАВТОТЕХ», «ОКБ Автодом», «Пилигрим Кемпер», «Эверест Туринг».