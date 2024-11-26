Эксперт предлагает минимизировать штраф для забывших полис ОСАГО в первый раз

Эксперт Баканов предлагает систематизировать штрафы за езду без полиса ОСАГО

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Наравне с контролем за наличием у автовладельцев страхового полиса ОСАГО, в случае наказания за его отсутствие нужно учитывать ситуацию с возможной случайной просрочкой, поэтому штрафные санкции необходимо смягчить. Таким мнением поделился автоэксперт Петр Баканов.

Он считает необходимым введение более гибких и справедливых мер в отношении тех водителей, которые по невнимательности не успели вовремя продлить полис.

«На мой взгляд, можно ввести систему градации: за первое нарушение – минимальный штраф, а за повторные нарушения в течение года – более жесткие санкции», – предлагает эксперт.

Такая мера будет более справедливой, убежден Баканов, а водители смогут избежать необоснованных финансовых нагрузок из-за своей забывчивости, констатирует Баканов. По его мнению, в обозримом будущем система контроля за отсутствием ОСАГО может осуществляться при помощи автоматических камер.

Наличие на трассах страны огромного количества камер с фото- и видеофиксацией управление транспортным средством без страхового полиса станет для автовладельцев достаточно затратным. Но законопослушным гражданам не нужно беспокоиться, потому что такие меры призваны способствовать улучшению порядка на дорогах, особенно при проведении выборочных проверок, резюмировал Баканов.