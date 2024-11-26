Объявлена дата премьеры новых FAW B70 и T90. Китайский производитель анонсировал скорое появление на российском рынке двух новых моделей — лифтбека B70 и кроссовера T90. Обе новинки будут отличаться широким набором опций комфорта и систем безопасности, а также эффектным дизайном в новом фирменном стиле бренда.

© faw

Моторная гамма лифтбека включает в себя 1,5-литровый турбомотор на 160 л. с., а также 217-сильный наддувный агрегат объёмом 2,0 литра. С первым сочетается 7-ступенчатый «робот», со вторым — 6-диапазонная автоматическая трансмиссия.

Модель будет оснащаться полностью светодиодной оптикой, 12,3-дюймовым дисплеем медиасистемы, камерами кругового обзора, адаптивным круиз-контролем с распознаванием дорожных знаков, системой контроля рядности движения, бесключевым доступом в салон и запуском двигателя с кнопки, автоматическим дальним светом, панорамной крышей.

Паркетник в нашей стране будет доступен в трёх комплектациях. В базовом варианте кроссовер оснащён 12,6-дюймовым мультимедийным экраном, 9,6-дюймовой приборной панелью и беспроводной зарядкой для смартфонов, шестью подушками безопасности, функцией предупреждения о лобовом столкновении и распознавания дорожных знаков, системой автоматической парковки.

Российская премьера FAW B70 и T90 состоится 10 декабря 2024 года. Тогда же будут раскрыты все подробности о сроках начала продаж, стоимости и комплектациях машин.