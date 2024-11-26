Jaguar выкупит почти три тысячи проданных I-Pace из-за риска возгорания

Jaguar выкупит тысячи проданных кроссоверов I-Pace. Они могут загореться. Британский автопроизводитель собирается выкупить у клиентов в США 2760 кроссоверов I-Pace 2019 модельного года, пишет Carscoops. На крайние меры Jaguar вынудил пойти серьезный дефект: электрокары могут загореться из-за проблемных аккумуляторов LG. В компании решили, что проще заплатить покупателям за машины, чем ремонтировать их.

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Проблема с аккумуляторами преследует I-Pace уже несколько лет. Кроссоверы оснащались аккумуляторами LG Energy Solution, которые могут загореться вследствие короткого замыкания.

Jaguar пробовал исправить ситуацию обновлением программного обеспечения, но это не помогло: после него загорелись еще три кроссовера.

Предупреждение об опасности покупателям первых I-Pace производитель разослал еще в марте нынешнего года.

В августе Jaguar настоятельно порекомендовал владельцам электрокроссов не парковаться внутри и вблизи зданий, а также объявил о временной мере — обновлении ПО, которое ограничит максимальную емкость проблемной батареи до 80 процентов. Судя по всему, иного решения у Jaguar так и не нашлось.

Недавно Jaguar объявил о радикальной смене имиджа. Компания собирается переродиться в конкурента Porsche и Bentley, выпускать только электрокары под лозунгом «не копируй ничего» (copy nothing). Новая реклама и свежая айдентика вызвали бурную — и по большей части негативную — реакцию в сети.