Volkswagen и Audi бросили ржаветь тысячи новых авто на парковке

В Германии в городе Эссен порядка 6 тыс. новых авто заполонили парковку из-за высоких цен и проблем с инфраструктурой для электрокаров. Об этом сообщает Bild.

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Издание отмечает, что среди оставленных машин — модели немецких автобрендов Volkswagen и Audi. По словам сотрудников площадки, автомобили простаивают более полугода.

«Я никогда раньше не сталкивался с чем-то подобным, хотя работаю здесь уже более 10 лет. Автомобили только привозят, но почти никто на них не уезжает. Люди не готовы платить такие деньги за электрокар, а развитие зарядных станций и ограниченная дальность поездки отпугивают покупателей», — заявил один из работников.

Ушедших из России глобальных игроков автомобильной промышленности накрыла волна рецессии: у Volkswagen, Audi, Bеntley, Nissan, Toyota, BMW, Peugeot, Citroen и других упали продажи и, как следствие, прибыль. Компании готовятся сокращать тысячи рабочих мест и закрывать заводы. О том, что случилось с мировыми автогигантами и чем это им грозит, — читайте в материале «Газеты.Ru».