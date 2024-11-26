В РФ снижены цены на кроссовер Venucia V-Online для одной группы покупателей

В РФ снижены цены на кроссовер Venucia V-Online, но получить скидку могут не все. Официальный дистрибьютор автомобилей марки, компания IXEN Motors, объявила о запуске специальной программы кредитования, воспользоваться которой могут только сотрудники оборонки и их семьи.

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Предполагается, что при покупке паркетника в кредит льготники смогут получить скидку в размере 300 000 рублей. В итоге стоимость машины составит 2,3 млн рублей. Кроме того, в банках-партнёрах можно оформить кредит на особых условиях и купить паркетник за 2,6 млн.

Автомобиль построен на платформе VSA (одна из модификаций «ниссановской» архитектуры CMF) на совместном предприятии Zhengzhou Nissan. Габариты модели составляют 4562 х 1917 х 1625 мм в длину, ширину и высоту соответственно, размер колёсной базы равен 2700 мм, а дорожный просвет — 180 мм.

© IXEN Motors Rus

© IXEN Motors Rus

Под капотом вседорожника установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 190 сил и 250 Нм, в связке с которым работает 7-ступенчатый «робот». Агрегаты обеспечивают разгон до 100 км/ч за 8,8 секунды.

На сегодняшний день на территории России работает 39 дилерских центров марки, а покупателям предоставляется заводская гарантия в течение трёх лет или 100 000 км пробега.