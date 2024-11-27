Назван срок, за который россияне могут скопить на покупку китайского автомобиля

Россиянам, которые хотят приобрести китайский автомобиль без кредита, придется копить деньги и отказаться от других покупок более 20 лет. Об этом, со ссылкой на исследование сервиса CDEK.Shopping, рассказала "Газета.ru".

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Для того, чтобы рассчитать срок, аналитики взяли одну из самых популярных машин автопрома КНР - LiXiang L6 Pro. Его стоимость 5,8 млн рублей.

По данным сервиса, для того, чтобы накопить на такую машину, одному человеку потребуется отказаться от покупок на 281 месяц - почти на 23 года.

Если автомобиль решит купить семья из двух человек, то при условии сокращения ежемесячных трат на маркетплейсах на ту же сумму, накопить на китайскую модель получится в два раза быстрее - за 140 месяцев (примерно 11 лет).

Средний чек на CDEK.Shopping в нынешнем году составил 20,6 тысячи рублей в месяц. На заказы из-за рубежа в ноябре россияне потратили на 19% больше, чем в другие месяцы (24,6 тысячи рублей).

Ранее "РГ" писала о китайских машинах, которые невозможно продать.