Назван срок, за который россияне могут скопить на покупку китайского автомобиля
Россиянам, которые хотят приобрести китайский автомобиль без кредита, придется копить деньги и отказаться от других покупок более 20 лет. Об этом, со ссылкой на исследование сервиса CDEK.Shopping, рассказала "Газета.ru".
Для того, чтобы рассчитать срок, аналитики взяли одну из самых популярных машин автопрома КНР - LiXiang L6 Pro. Его стоимость 5,8 млн рублей.
По данным сервиса, для того, чтобы накопить на такую машину, одному человеку потребуется отказаться от покупок на 281 месяц - почти на 23 года.
Если автомобиль решит купить семья из двух человек, то при условии сокращения ежемесячных трат на маркетплейсах на ту же сумму, накопить на китайскую модель получится в два раза быстрее - за 140 месяцев (примерно 11 лет).
Средний чек на CDEK.Shopping в нынешнем году составил 20,6 тысячи рублей в месяц. На заказы из-за рубежа в ноябре россияне потратили на 19% больше, чем в другие месяцы (24,6 тысячи рублей).
Ранее "РГ" писала о китайских машинах, которые невозможно продать.