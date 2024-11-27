"Буханка" не станет трактором: УАЗ рассказал, почему она останется в строю

Некоторые информационные ресурсы опубликовали информацию о том, что в связи с окончанием действующего ОТТС у "Буханки" в этом году УАЗу придётся заново сертифицировать внедорожник, причём по классу тракторов, а не автомобиля для дорог общего пользования. УАЗ рассказал, почему это всё не более, чем попытка выдать желаемое за действительное.

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"Буханку" на пенсию отправляли неоднократно, причём особенно старается некий автоэксперт Ян Хайцеэр, который утверждает, что модели на дорогах не место из-за несоответствия современным стандартам автомобилестроения .

"Совсем недавно для данной модели был проведен ряд модернизаций, в том числе установлен двигатель "Евро-5" с увеличенным крутящим моментом, а также обновлено штамповочное оборудование для производства кузовов. "Буханка" по-прежнему востребована и любима многими пользователями, чем и обусловлено продолжение ее жизненного цикла", - объяснили в пресс-службе Ульяновского автозавода газете "Известия".

"Российская газета" в свою очередь уточнила у представителя завода, планируется ли продление ОТТС на модель. Он сообщил, что работа в этом направлении активно ведётся.

Ранее "РГ" писала, что "Буханка" сертифицируется по классу N1G - полноприводное грузовое ТС. При сертификации все модификации СГР (старый грузовой ряд - прим. "РГ") получают Заключение об оценке типа транспортного средства, подтверждающее соответствие всем требованиям. Тогда наш собеседник также напомнил, что модель разработана более 60 лет назад, поэтому сопоставлять "Буханку" с современными транспортными средствами, пожалуй, не совсем корректно.

Купить УАЗ СГР можно начиная от 1 430 000 рублей (версия с "Евро-2") и за 1 450 000 рублей ("Евро-5").