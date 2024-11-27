"Буханка" не станет трактором: УАЗ рассказал, почему она останется в строю
Некоторые информационные ресурсы опубликовали информацию о том, что в связи с окончанием действующего ОТТС у "Буханки" в этом году УАЗу придётся заново сертифицировать внедорожник, причём по классу тракторов, а не автомобиля для дорог общего пользования. УАЗ рассказал, почему это всё не более, чем попытка выдать желаемое за действительное.
"Буханку" на пенсию отправляли неоднократно, причём особенно старается некий автоэксперт Ян Хайцеэр, который утверждает, что модели на дорогах не место из-за несоответствия современным стандартам автомобилестроения .
"Совсем недавно для данной модели был проведен ряд модернизаций, в том числе установлен двигатель "Евро-5" с увеличенным крутящим моментом, а также обновлено штамповочное оборудование для производства кузовов. "Буханка" по-прежнему востребована и любима многими пользователями, чем и обусловлено продолжение ее жизненного цикла", - объяснили в пресс-службе Ульяновского автозавода газете "Известия".
"Российская газета" в свою очередь уточнила у представителя завода, планируется ли продление ОТТС на модель. Он сообщил, что работа в этом направлении активно ведётся.
Ранее "РГ" писала, что "Буханка" сертифицируется по классу N1G - полноприводное грузовое ТС. При сертификации все модификации СГР (старый грузовой ряд - прим. "РГ") получают Заключение об оценке типа транспортного средства, подтверждающее соответствие всем требованиям. Тогда наш собеседник также напомнил, что модель разработана более 60 лет назад, поэтому сопоставлять "Буханку" с современными транспортными средствами, пожалуй, не совсем корректно.
Купить УАЗ СГР можно начиная от 1 430 000 рублей (версия с "Евро-2") и за 1 450 000 рублей ("Евро-5").