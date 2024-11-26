Верхний Ларс перекрыли для россиян

Федеральная таможенная служба (ФТС) остановила движение через пограничный переход "Верхний Ларс" для выезжающих из России водителей. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

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"С 17 часов 10 минут 26 ноября в связи с ухудшением погодных условий движение через пункт пропуска Верхний Ларс в направлении на выезд из РФ приостановлено для всех видов транспорта: в том числе и для легкового", - говорится в публикации.

Пограничный переход "Верхний Ларс" находится на Военно-Грузинской дороге, соединяя трассы до Владикавказа и Тбилиси.

На сегодняшний день Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, который связывает РФ и Грузию.

До этого на КПП "Верхний Ларс" задержали украинца, подозреваемого в шпионаже.

Фигурантом уголовного дела стал 36-летний мужчина, который собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о расположении личного состава и оборонной техники Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) через интернет-мессенджер.