Представлен Manhart MH3 800 Touring: больше стиля и мощность на уровне суперкаров

Германское тюнинг-ателье Manhart Performance продолжает упражняться с актуальным BMW M3 Touring поколения G81: в новой версии MH3 800 Touring дополнительно доработан внешний облик, а пиковая мощность 3,0-литровой рядной «битурбошестёрки» увеличена до 855 л.с.

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Первый в истории заводской BMW M3 Touring дебютировал летом 2022 года и уже весной 2024-го пережил рестайлинг, а вот давно ожидаемая топ-версия M3 CS Touring пока так и не представлена — по слухам, она появится только в 2025 году. Manhart MH3 800 Touring в любом случае мощнее любой из существующих и будущих заводский версий M3 и мощнее представленного в прошлом году 650-сильного «сарая» Manhart MH3 650 Touring.

Установленная под капотом Manhart MH3 800 Touring 3,0-литровая «битурбошестёрка» с заводским индексом S58 получила по сравнению с двигателем Manhart MH3 650 Touring ряд дополнительных улучшений, а именно кованые поршни и шатуны, более производительный интеркулер от Wagner Tuning, доработанный углепластиковый впускной коллектор Manhart, новую выхлопную систему из нержавеющей стали с глушителями Remus и, разумеется, новую программу управления. В результате отдача со стоковых 510-530 л.с. (в зависимости от года выпуска) и 650 Нм выросла до 855 л.с. и 1090 Нм.

Чтобы переварить сильно возросшую мощность, комплексный апгрейд уровня Stage 2 получил и 8-ступенчатый гидромеханический «автомат», через который мощность распределяется на все четыре колеса, допустимый для него максимальный крутящий момент увеличен до 1300 Нм. Как изменилась разгонная динамика после апгрейда, Manhart Performance, к сожалению, не сообщает, стоковый BMW M3 Competition Touring, который взят за основу проекта, набирает первую «сотню» за 3,6 с, максимальная скорость — 280 км/ч.

Внешний обвес Manhart MH3 800 Touring по сравнению с обвесом Manhart MH3 650 Touring тоже имеет новые детали, а именно дополнительный нижний спойлер на багажной двери и более пухлые боковые накладки на заднем бампере. Ажурные колёса Raffa обуты в низкопрофильные шины Michelin размерности 285/30 ZR 20 спереди и 305/25 ZR 21 сзади. Подвеска занижена и перенастроена с помощью регулируемых пружин H&R. Карбон-керамические тормоза — стоковые. Демонстрационный экземпляр чёрного цвета щедро декорирован полосами цвета шампанского. В салоне, как и у Manhart MH3 650 Touring, чёрный потолок дополнен россыпью светодиодов, имитирующих звёздное небо, на пол уложены мягкие коврики с логотипами Manhart.

Цены на свои топовые проекты компания Manhart Performance, как обычно, не разглашает, но всегда готова сообщить их по индивидуальному запросу. В пресс-релизе сказано, что по желанию клиента мощностью двигателя S58 и выносливость коробки передач могут быть дополнительно увеличены.