АвтоВАЗ начал отгрузку Lada Aura заказчикам

АвтоВАЗ начал отгружать бизнес-седаны Lada Aura дилерам и государственным и корпоративным заказчикам.

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Производство новой модели стартовало на тольяттинской площадке АвтоВАЗа в минувшем октябре. Ее цена начинается от 2,6 млн рублей. Автомобили Aura оснащаются моторами 1,8 Evo на 122 л.с. и автоматической бесступенчатой трансмиссией (вариатор). Первые машины изготовлены в максимальной комплектации Status, которая предусматривает обивку салона из натуральной кожи черного цвета.

Это седан бизнес-класса. Модель в таком сегменте у тольяттинского производителя - первая. Aura сочетает габариты С-сегмента и вместительность класса D. Aura разработана с учетом российских климатических условий, поэтому имеет высокий клиренс (176 мм), подогрев всех сидений, руля, ветрового стекла и форсунок омывателя. Модель создавалась с прицелом на использование в том числе в корпоративных парках, такси бизнес-класса, служебных автопарках муниципальных, региональных и федеральных органов власти.

Также АвтоВАЗ планирует выпустить электроверсию Lada Aura. В Тольятти уже идут испытания модели. О дате запуска серийной версии электрической машины пока не сообщается. Это будет вторая электрическая модель производителя. Е-Largus завод выпускает на площадке в Ижевске с этой осени.

Тем временем продажи вазовских автомобилей уверенно растут. В октябре производитель реализовал на российском рынке 42 875 легковых и легких коммерческих автомобилей своего бренда - это на 4,8% больше, чем год назад. Кроме того, результат на 3,3% выше сентябрьского.

По итогам десяти месяцев российские дилеры Lada продали 377 854 машины, что на 33,3% больше, чем в январе - октябре 2023 года. Бестселлером остается бюджетник Granta, на втором месте по популярности - Vesta. По итогам года завод выполнит план производства 500 тыс. автомобилей. На следующий год планируется выпуск такого же объема, сообщала компания.

По базовому прогнозу экспертов "Автостата", по итогам 2024 года на российском рынке сохранится объем продаж автомобилей на уровне 1,6 млн штук, при пессимистичном прогнозе он упадет на 10% - до 1,44 млн авто, при оптимистичном - вырастет на 10%, до 1,76 млн.

Тем временем глава Минпромторга Антон Алиханов, выступая на заседании Совета Федерации, анонсировал пакет мер по защите отечественного автопрома от импорта, в частности это касается массового легкового сегмента АвтоВАЗа. Защищать производителя предполагается с помощью регуляторных мер и таможенных тарифов.

Напомним, 1 октября был проиндексирован утильсбор, следующий этап запланирован на 1 января 2025 года. Также изменение тарифов будет происходить в течение следующих шести лет.