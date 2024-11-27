Lamborghini Diablo уронили с подъемника

Обладание Lamborghini Diablo — заветная мечта каждого автолюбителя, пока эта мечта не нырнула в суровую реальность во время доставки транспортной компании. Именно это и произошло, когда серебристый Diablo неожиданно упал во время разгрузки, оставив своего владельца справляться с огромным счетом за ремонт и неумолимым вниманием интернета.

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Фотографии инцидента быстро разошлись по сети: на них серебристый Lamborghini неловко приземлился на заднее правое колесо. Переднему крылу повезло меньше: оно приняло на себя основной удар и получило значительные повреждения о трос гидравлического подъёмника. Первопричиной аварии, по-видимому, стал отказ гидроборта прицепа во время разгрузки суперкара, о чем свидетельствует зловещая лужа гидравлической жидкости на асфальте.

Известно, что специальный грузовик готовился забрать классический Ford Mustang, из-за чего пришлось для начала выгрузить Diablo. К сожалению, когда Lamborghini заезжал на пандус, правая сторона не выдержала его веса, что привело к неудачному падению.

Дополнительные фотографии, сделанные позже той ночью, показывают, как Diablo осторожно поднимают краном, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение его хрупкого кузова или ходовой части. Предполагаемые свидетели сообщают, что классический Lamborghini был оставлен на ночь на месте происшествия, под проливным дождём.

Компания Intercity Lines, которая изначально владела грузовиком, пояснила, что продала его много лет назад и «никаким образом с ним не связана». Представитель компании подчеркнул, что такие типы прицепов требуют «постоянного обслуживания», отметив, что они обслуживают свой собственный автопарк каждые 30–60 дней, чтобы избежать подобных инцидентов.

Упавший с трейлера экземпляр, похоже, Lamborghini Diablo VT 1994 года до рестайлинга. По некоторой информации он был продан на аукционе Cats Exotics в 2019 году за $295 000. Его кузов окрашен в цвет Silver Mist Metallic, который идеально сочетается с красным интерьером.

Сердцем суперкара является 5,7-литровый V12, передающий 492 л.с. (362 кВт) на все четыре колеса через пятиступенчатую механическую коробку передач. На одометре Diablo на момент продажи на аукционе было всего 22 тысячи километров, что объясняет его идеальное состояние.

Если повезет, страховка покроет ущерб и вернет этому итальянскому жеребцу былую славу, гарантируя его возвращение на дорогу, где ему и место.