ЕС введет ограничения по цене для электромобилей из Китая

Автомобильное противостояние Евросоюза и КНР подходит к логическому завершению. Брюссель и Пекин близки к решению вопроса о пошлинах на импорт китайских электромобилей в ЕС, сообщил председатель торгового комитета Европейского парламента Бернд Ланге. Среди обсуждаемых альтернатив новым тарифам — введение регулирования цен на электромобили из КНР.

© Quto.ru

Ланге заявил, что минимальный ценовой порог для китайских электрокаров «устранит искажение конкуренции посредством несправедливых субсидий, из-за которых изначально и были введены тарифы». Но никаких подробностей больше не прозвучало, кроме того, что переговоры ЕС и КНР близки к завершению.

Власти Евросоюза считают, что китайские производители электромобилей начали демпинговать на европейском рынке, продавая свою продукцию по заниженным ценам за счёт различных субсидий и поддержки со стороны государства.

Несмотря на вступление в силу пошлин, обе стороны продолжают переговоры. Это вселяет надежду, прежде всего, немецким автопроизводителям. Для них Китай является одним из стратегических рынков, а «война пошлин» может спровоцировать власти КНР на аналогичные меры, что усугубит и без того нестабильное финансовое положение автопрома Германии.