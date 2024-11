BMW воссоздала культовый M3 GTR из NFS Most Wanted

Прошло 30 лет с момента, как оригинальная игра Need for Speed изменила мир гоночных симуляторов. BMW решила отметить эту важную веху, воплотив в реальность легендарный автомобиль. Да, M3 GTR из Most Wanted (2005) стал реальностью! Увидеть его можно в BMW Welt в Мюнхене с 27 ноября по 6 января.

© rubmw.ru

Примечательно, что именно эта модель стала основой для художественного оформления игры почти 20 лет назад. С момента дебюта в Most Wanted M3 GTR появлялся и в других частях серии NFS, таких как Carbon (2006), Heat (2019) и Unbound (2022), а также в ряде других. Можно насладиться специальной версией M3 GTR в обновлении Need for Speed Unbound Vol. 9: Prepare for Lockdown, которое выходит уже сегодня. В этом обновлении впервые в истории серии появится мотоцикл – BMW S 1000 RR 2019 года.

Кроме того, мобильная игра NFS: No Limits получила специальную скин для GTR-версии E46, а в Китае он станет доступен в игре Need for Speed: Mobile. Как видно по огромному заднему антикрылу, это гоночная версия автомобиля. BMW также выпускала редкую уличную версию Strassenversion для омологации. Было построено всего 10 экземпляров, и это единственная версия M3 E46 с V8-двигателем. Уличная версия получила 4,0-литровый мотор P60B40, уникальный для BMW. В отличие от гоночной версии с секвентальной коробкой передач, Strassenversion оснащалась шестиступенчатой механикой. GTR оказался самым быстрым среди всех M3 E46, развивая скорость до 295 км/ч. © https://www.rubmw.ru/news/bmw-vossozdala-kultovyiy-m3-gtr-iz-nfs-most-wanted/