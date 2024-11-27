Дилеры наиболее прибыльных китайских марок продают по 60-100 машин в месяц

Эксперты "Газпромбанк Автолизинг" и "АвтоБизнесРевю" проанализировали объемы продаж ведущих китайских марок в пересчете на дилерский центр. Несмотря на то, что в российском авторитейле насчитывается более 60 брендов из Поднебесной и почти две трети из них представлены дистрибьюторами, продажами в пару десятков машин на салон в месяц могут похвалиться менее десятка иностранных марок, рассказали специалисты "Российской газете". При этом для стабильной работы каждого шоурума нужно реализовывать не менее 35-40 машин в месяц. Такими объемами бизнеса обладают лишь шесть брендов из Поднебесной. Дилеры еще 3-4 марок также чувствуют себя уверенно, так как смогли организовать бизнес мультибрендового формата.

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Несмотря на хорошие продажи, часто может оказаться, что даже те марки, которые по итогам трех кварталов 2024 года реализовали более тысячи машин, в пересчете на торговую точку продают всего несколько автомобилей в месяц. Прибыльным бизнес у такого дилера может быть только в том случае, если он счастливый обладатель клиентской базы люксовых автомобилей, каждая сделка с которыми редко приносит меньше двух миллионов рублей прибыли. В бизнесе с "китайцами" таких доходов нет. Настоящей опорой могут служить только те бренды, которые позволяют продавать машины десятками в месяц.

Единственная китайская марка, которая может в 2024 году гордиться тем, что ее дилеры выдают в среднем больше 100 автомобилей на шоурум - это Haval. Бренд разделил сеть на подразделения City и Pro. В первом продают девять моделей автомобилей, а на салон приходится в среднем 97 машин. Во втором представлено еще три модели, которые дебютировали в России только в 2024 году и добавляют к общему уровню продаж дилеров еще семь сделок ежемесячно.

Достаточно прибыльна и Geely (64 контракта за месяц). В то же время бизнес с этой маркой теряет доходы из-за неофициальных продаж и "распылении" выручки по суббрендам. Летом и осенью, к примеру, хуже стали продаваться кроссоверы Tugella и Coolray. Причина кроется не столько в повышении цен, сколько в передаче этих же моделей под бизнес маркам Knewstar и Belgee. Кроме того, на китайском рынке у Geely есть еще более десятка моделей, которые продаются в России, но дистрибьютором пока не сертифицированы. Во второй половине текущего года российский дистрибьютор бренда активнее начал завозить в салоны кроссоверы Cityray и Okavango второй генерации.

Продолжает наполнять новинками наш рынок и марка Chery. Это модели Tiggo 4 и Tiggo 9. Если покупатели примут их благосклонно, а дистрибьютор продолжит придерживаться взвешенной политики в расширении сети марки, то продажи каждой торговой точки тоже могут начать расти. Пока по итогам трех кварталов этот показатель составил 62 сделки на локацию.

Относительно неплохо дела обстоят и у Changan. Почти двести дилеров продают по 46 машин на салон. Нюансы, впрочем, есть и в этих подсчетах. Дистрибьютор увеличивает свои объемы продаж в том числе создав бренд Uni, под который создаются отдельные площади. За первые три квартала 24 года владельцев наши порядка 25 тысяч машин новой марки. Пока продавать их разрешали всем дилерам Changan. Но ситуация изменяется. И те, кто не платит за франшизу Uni, такие машины получать перестают. В итоге дилеры в материнском бренде могут вскоре сократить объемы до 30-35 машин на салон.

У тех, кто вложился в дилерство Tank, бизнес развивается более стабильно. Из 39 салонов, купивших франшизы к началу IV квартала, почти половина работает в двух столицах. И начиная с марта текущего года два мегаполиса дают марке более тысячи новых клиентов ежемесячно. Причем, если в среднем по бренду продают 39 машин на салон, то столичные дилеры в лучшие месяцы могли выдавать и по 2-3 машины в день на дилерский центр.

В свою очередь у Exeed продается 34 машины на центр. Но для московских дилеров не предел выдать в месяц и полсотни автомобилей. В то же время каждый из шоу-румов марки Omoda заключает в среднем 25 новых сделок. Помогает бизнесу то, что большинство салонов бренда расположены под одной крышей с Jaecoo (еще 13 сделок в месяц). Также неплохой результат у Jetour (19 машин на салон), GAC (17 машин) и Hohgqi (17 машин). Однако еще более десятка китайских марок, хотя и продали в текущем году каждый более тысячи машин, в пересчете на шоу-рум могут обеспечить лишь несколько сделок в месяц.

При нынешнем уровне прибыльности в большинстве брендов из КНР продолжает действовать общее правило: для должного развития бизнеса, необходимых заработков отдела продаж и наполнения сервиса локации нужно выдавать не менее 35-40 машин в месяц. Хорошо, если у дилера соседствуют минимум 2-3 марки, которые обеспечивают такие объемы. Но продавцу часто не разрешают устроить выгодное ему и покупателю, но не дистрибьютору, бизнес-соседство. Оно невозможно, к примеру, в Exeed и Tank, в один салон к Omoda и Jaecoo нельзя поставить родственный и технически схожий Jetour. Так или иначе, в 2025 году бизнесу сложнее станет сохранять текущий уровень выдач. Низкий уровень этого показателя - это повод для дилера начать делать корректировки в портфеле брендов.