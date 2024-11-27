Названы китайские автомобили с лучшим лакокрасочным покрытием кузова

Эксперты аналитического агентства «Автостат» провели исследование среди российских автовладельцев и выяснили, как они оценивают стойкость лакокрасочного покрытия (ЛКП) своих машин.

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Возглавил рейтинг бренд Changan, набравший почти 80 баллов из 100 возможных. Далее следуют автомобили Exeed и Voyah (78,95 и 78,80 балла соответственно). Более 78 баллов получил Haval. На пятом месте — Jetour с результатом 77,8 балла, на шестом — Chery (77,41 балла), на седьмом — Omoda (77,36 балла). Далее идут Tank (77,06 балла), Geely (75,13 балла) и «Москвич» (74,20 балла).

До этого стало известно, что россиянам, желающим накопить на дорогой китайский автомобиль, придется откладывать деньги и отказаться от других покупок более чем на 20 лет.

Для расчетов была взята одна из самых популярных машин китайского автопрома LiXiang L6 Pro стоимостью 5,8 млн рублей. Модель оснащена самыми инновационными механизмами электрокара и отличается своей комфортабельностью.

Чтобы накопить на LiXiang L6 Pro, одному человеку потребуется отказаться от покупок примерно на 281 месяц или почти на 23 года.