Автоэксперт рассказал, что делать, чтобы китайский автомобиль не "зацвел"

Вопреки часто встречающемуся заблуждению, современные китайские автомобили не гниют в первый год и не "расцветают" жучками от малейшего скола. Об этом "Российской газете" рассказал владелец сети детейлинг-центров Carbase Александр Смит.

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"Да, предыдущие поколения машин, которые ввозили в Россию около десяти лет назад, отличались слабым кузовом и плохой защитой от коррозии. Среди таких машин можно выделить седаны и кроссоверы марок Lifan, Chery, Geely и Brilliance образца 2008-2012 годов выпуска и раньше. Современные машины подготовлены к российским условиям намного лучше.

Многие считают, что у китайских марок слишком тонкий слой лакокрасочного покрытия. На самом же деле толщина ЛКП практически не отличается от других - в том числе, европейских моделей. Как правило, у машин из Поднебесной слой лака и краски колеблется от 100 до 150 микрон, к тому же, краску на заводах наносят те же роботы и по тем же технологиям, что применяются на европейских сборочных площадках. Например, у японских автомобилей слой лака и краски, наоборот, даже тоньше, чем у современных "китайцев".

Если говорить о защите от коррозии, то здесь уже не все одинаково. У бюджетных марок и моделей, таких как Kaiyi, BAIC или дешевых версий Changan, оцинкованы лишь некоторые детали (либо такой вид защиты отсутствует полностью). В машинах подороже, таких как популярный кроссовер Geely Coolray, цинком покрыты крылья, двери и дверные проемы, но проём багажника, крыша и капот не защищены. Передняя часть и крыша также не оцинкованы у Omoda C5 и S5, кроссоверов Chery Tiggo 4 и Changan CS35.

По этим причинам владельцы китайских машин часто обращаются на СТО за антикоррозийной обработкой и бронированием кузова защитной плёнкой. "Антикором" чаще всего мы покрываем дно автомобиля, колёсные арки, внутренние поверхности дверей и двери багажника - эти узлы обычно недостаточно или совсем не защищены от коррозии. Самые "популярные" места для оклейки - стойки лобового стекла, крылья, бампер, капот и крыша, так как именно они становятся целями для вылетающих из-под колёс камней, гравия или шипов.

Таким образом, сегодня владеть китайским автомобилем не так сложно, как десять лет назад, но заботиться и ухаживать за такой машиной все равно нужно", - отметил специалист.

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