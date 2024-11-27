Lada Iskra получила новый цвет кузова

Тестовые автомобили Lada Iskra начали окрашивать в новый темно-серый цвет «Борнео». Об этом сообщает паблик Avtograd в социальной сети «ВКонтакте».

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«Автомобили Lada Iskra, собираемые сейчас в тестовом режиме на линии сборки GRANTA, начали получать окраску в цвете «Борнео». Ранее был только белый цвет и серебристый (платина)», — говорится в сообщении паблика.

Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л 90 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. В версии Cross появятся три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистема. До этого отмечалось, что для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.