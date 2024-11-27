Водителям напомнили о правилах безопасного вождения зимой

Одно из самых главных правил безопасного вождения зимой в минусовую температуру — резко не тормозить. Об этом «Ленте.ру» сообщил автомобильный эксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

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«Три главных правила: первое — быстро не ездить, второе — резко не тормозить, третье — рулем работать очень плавно. Вот три главных правила безопасного вождения зимой», — перечислил Моржаретто.

Автоэксперт отметил, что при нарушении одного из условий существует вероятность попадания в дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

До этого технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что россияне, которые не меняют резину на своих автомобилях с наступлением холодов, подвергают себя целому ряду рисков.