В Совфеде высказались об обвале спроса на электрокары в Германии

Член Совфеда РФ Алексей Пушков заявил о печальном состоянии европейского рынка электроавтомобилей. В своем Telegram-канале он отметил, что на складах в Германии скопилось приличное количество нераспроданных электрокаров.

Он заявил, что потребители не хотят платить большую цену за автомобили, которые постоянно требуют подзарядки и имеют ограниченный запас хода. Повышение цен на электроэнергию лишь усугубило ситуацию, заметил сенатор.

Рынок электромобилей сдерживает внутривидовая конкуренция

«Только в Эссене ждут своих покупателей 6 тысяч машин, но никак не дождутся. По свидетельству сотрудников, многие машины стоят там уже полгода - нет спроса. Много моделей от БМВ и Фольксвагена. Еще один зримый обвал немецкой автоиндустрии», — добавил Пушков.

В сентябре Европейская ассоциация производителей автомобилей заявила, что продажи авто в ЕС в августе упали на 18,3%. Сильнее всего нехватка спроса заметна в Германии — на 27,8%. При этом наибольшие проблемы отмечались с продажами на рынке электромобилей — в конце лета они упали сразу на 43,9%.