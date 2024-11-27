Эксперт назвал альтернативу Lada Vesta среди иномарок за 1,7 млн рублей

В качестве альтернативы отечественному седану эксперт "За рулём" Юрий Тимкин назвал китайский Changan Alsvin и рассказал о его преимуществах.

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За 1 750 000 рублей предлагается седан с 98-сильным атмосферником и 5-ступенчатым "роботом". В активе "китайца" за эти деньги есть ESC, две подушки безопасности, кондиционер, круиз-контроль, медиасистема с 7-дюймовым сенсорным экраном и камера заднего вида.

"РГ" рассмотрела комплектации Lada Vesta с целью сравнительного анализа. Итак, двухпедальные версии "Весты" стоят от 1 575 000 рублей - мотор 1.6 мощностью 106 л.с. в связке с вариатором. Модель с более мощным 1.8 Evo на 122 л.с. предлагается от 1 600 000 рублей.

Если ориентироваться на опциональное соответствие, то за 1 795 000 рублей можно купить Lada Vesta на "автомате" в предтоповой версии Enjoy "24, которая обыгрывает конкурента по наличию подогревов сидений, форсунок, руля, ветрового стекла, рулевой колонки с регулировкой по вылету, полностью светодиодной оптики, включая противотуманные фары с функцией подсветки поворота.

"Дизайн Changan Alsvin немного кургузый - редко кому получается создать красивый компактный седан", - пишет Тимкин, добавляя, что салон у машины тесноват, но сидеть удобнее, чем в Lada Granta, и серьёзных замечаний к эргономике нет.

Отметим, что здесь есть важный момент: в салоне Lada Vesta однозначно просторнее, и здесь даже не надо быть экспертом - достаточно сравнить межступичное расстояние, которым и определяется в данном случае количество свободного места: у "Весты" оно на 100 мм больше, чем у Alsvin, и составляет 2635 мм.