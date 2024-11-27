Такой могла стать новая Chevrolet Niva

В 2009 году Chevrolet Niva прошла через лёгкий рестайлинг, в ходе которого получила иной обвес и фары, дизайн которых разработало ателье Bertone. Эта студия впоследствии обанкротилась, а среди выставленного на торги имущества оказалась интересная находка - концепт более глубокого рестайлинга "Шнивы". Фото полноразмерного макета опубликовал "Автопоток".

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"Итальянцы вели работы по заказу GM-AvtoVAZ - российско-американскому СП (выпускавшее модель - прим. "РГ") они предложили "экстремальную" модернизацию Нивы: сохранить только несущий каркас кузова и заменить все внешние панели (кроме крыши)", - говорится в сообщении. Проект не был принят из-за дороговизны.

Впоследствии "ДжиЭм-АвтоВАЗ" перешёл в собственность российского партнёра в лице собственно АвтоВАЗа. Сначала на предприятии был продолжен выпуск Chevrolet Niva, которая позднее получила шильдик Lada.

В настоящее время модель всё ещё выпускается - на мощностях головного завода в Тольятти под наименованием Lada Niva Travel, а мощности бывшего СП были законсервированы.

Новое название внедорожник получил после обновления в конце 2020 года. Следующий рестайлинг намечен на 2025 год.

Накануне "РГ" сообщала, что АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Niva Travel с подушками безопасности.