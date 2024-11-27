Jetour опроверг наличие задержек в поставках кроссовера X50

На днях появилась информация о задержках поставок кроссовера Jetour X50 в дилерские центры китайской марки. "Российская газета" выяснила, насколько эти данные соответствуют действительности.

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Ответ на запрос пресс-службы Jetour: "Задержки поставок модели Jetour X50 в российские дилерские центры нет. Первая партия поставляемых автомобилей была не объемной, но сейчас дилеры продолжают получать автомобиль из новых поставок согласно плану. Автомобили из первых партий были распределены пропорционально между дилерами и в соответствии с предзаказами клиентов и уже полностью распроданы, опять же - согласно плану. Таким образом, никакого дефицита модели на рынке мы со своей стороны не наблюдаем".

Согласно разделу "Автомобили в наличии" на официальном сайте марки, у дилеров есть 196 единиц Jetour X50. Больше всего - в Москве и Санкт-Петербурге - 38 и 25 кроссоверов соответственно. В Нижнем Новгороде количество доступных к покупке машин составляет 19 экземпляров, в Ростове - 11 штук. По одному кроссоверу у дилеров в Иваново, Иркутске, Липецке, Миассе, Мурманске, Орле, Саратове, Сочи и Ульяновске.

Продажи модели стартовали в начале ноября 2024 года.

Jetour X50 доступен с атмосферником 1.5 MPI мощностью 113 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКП по цене от 1 990 000 рублей. В двух других комплектациях - Elite и Luxury за 2 290 000 и 2 440 000 рублей - модель оснащена турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатым "роботом".

Информацию о предполагаемом подорожании X50 в пресс-службе Jetour не нашли возможности прокомментировать.