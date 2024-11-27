В российских дилерских центрах появилась бюджетная версия кроссовера Exeed RX

У российских дилеров появился купе-кроссовер Exeed RX в новой бюджетной версии Urban. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Для Exeed RX в версии Urban предлагается кожаная отделка салона черного цвета, 20-дюймовые алюминиевые диски нового дизайна, светодиодная оптика, панорамная крыша, пакет онлайн-сервисов с дистанционным управлением Exeed Connect, беспроводная зарядка, аудиосистема с 14 динамиками, навигация, система голосового управления и встроенный регистратор.

Автомобиль оснащается двигателем 2.0 Turbo GDI мощностью 197 л.с. и роботизированной коробкой передач 7DCT. Стоимость версии составляет 4,75 млн рублей.

До этого стало известно, что компания FAW представит в России два автомобиля из линейки Bestune 10 декабря. На презентации покажут обновленный лифтбэк Bestune B70 и новый кроссовер T90, который станет флагманом модельной линейки марки в России.

Bestune B70 россиянам предложат с двумя двигателями на выбор. Младший в линейке турбомотор 1.5 развивает 160 л.с. и сочетается с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Более мощный агрегат — мотор 2.0 на 217 л.с., который работает в паре с шестиступенчатым гидромеханическим «автоматом».

На российском рынке кроссовер FAW Bestune T90 заменит ушедший кроссовер T99. Пока не раскрываются полные технические характеристики.