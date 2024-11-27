«Робомобиль» Geely и Baidu официально появится в России

В России появится электрический кроссовер Geely и Baidu. Модель Jidu Robocar 01 предложат в топовой модификации с двухмоторной силовой установкой, как у Zeekr 001, и запасом хода до 700 километров. Как стало известно «Мотору», машину хотят адаптировать для российских покупателей — в частности, локализовать мультимедийную систему.

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Марка Jiyue, основанная Geely и Baidu, выйдет на российский рынок с кроссовером Robocar 01. Продавать его будут под брендом Jidu — так СП называлось до переименования в 2023 году. К нам электрокар приедет в топовой версии, с начинкой, как у дорестайлингового Zeekr 001. Это означает двухмоторный полный привод (544 л.с.) и батарея емкостью 71,4 либо 100 киловатт-часов. Запас хода Robocar 01 — 550−720 километров.

По данным источников «Мотора», на Robocar 01 будет получено одобрение типа транспортного средства, плюс все машины получат локализованный интерфейс мультимедиа. Последняя работает на чипе Qualcomm Snapdragon 8295 и оснащена UHD 6K-дисплеем диагональю 35,6 дюйма. Также для кроссовера заявлен автопилот на платформе Baidu Apollo с двумя чипами Nvidia Orin X и 31 сенсором. Помимо двух лидаров, здесь есть пять миллиметровых радаров, 12 ультразвуковых датчиков и 12 камер.

© Motor.ru

В середине ноября Jiyue/Jidu показала суперкар Robo X с четырехмоторным полным приводом и тяговой батареей с жидкостным охлаждением. Разгон до ста у двухдверки занимает 1,9 секунды, запас хода — до 650 километров. Шасси сделано из углепластика и алюминиевого сплава 5052, отличающегося хорошей коррозийной стойкостью. Колеса, как у гоночных машин, крепятся центральной гайкой. Еще есть системы защиты HALO, но что под этим подразумевается, неясно.