Эксперт рассказал, когда стоит выбросить нормальные с виду шины

Максимальный срок службы комплекта покрышек зависит от множества факторов - стиля вождения, дорог, гаража, где шины хранятся в межсезонье и многого другого. Однако эксперты все же дали советы, когда именно стоит поменять резину, даже если кажется, что внешне она выглядит пристойно.

© РИА Новости

Как уточняет портал "АвтоВзгляд", есть минимальный допустимый срок службы шин, который определен производителем. После определенного пробега покрышка будет держать давление, но она может быть такой изношенной, что сократит тормозной путь. Минимальный пробег определяется посредством множества испытаний и тестов, которые показывают - до какого момента резина справляется со своими задачами "на отлично".

Эксперты отмечают, что путь, который покрышка однозначно пройдет, прежде чем начнет терять свои заложенные на производстве возможности, составляет 30 тысяч километров. Это и есть ресурс шин - примерно три года езды в городском режиме. А после этого уже можно заниматься собственными расчетами, основанными на вашем стиле вождения и качестве дорог.

Ранее "РГ" дала советы, как не переплачивать за техобслуживание автомобиля.