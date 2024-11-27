В Россию едет юбилейный Honda Vezel 2025 модельного года

Россиянам пообещали привезти обновленный Honda Vezel за 3,9 млн рублей. Как стало известно «Мотору», на российский рынок выходит кроссовер Honda Vezel 2025 модельного года — в честь своего десятилетнего юбилея модель получила расширенное оснащение. Новинку предложат в трех уровнях оснащения, включая спецверсию Elegance, а стоить она будет от 3 890 000 с учетом скидок.

© Motor.ru

У Vezel 2025 года 18-дюймовые колесные диски и светодиодные фары, панорамная крыша с защитой от ультрафиолетовых лучей, а переднее пассажирское кресло теперь регулируется в 12 направлениях. В начальной комплектации Lifestyle в салоне установлены семидюймовая цифровая панель приборов и девятидюймовый экран мультимедийной системы (заявлена поддержка Apple CarPlay и Android Auto), а в специальной версии Elegance диагональ центрального дисплея увеличена до 10,1 дюйма. Помимо всего перечисленного, задние сиденья кроссовера складываются вверх, чтобы можно было использовать все пространство от пола до потолка.

© Honda

© Honda

© Honda

© Honda

© Honda

© Honda

© Honda

В России Honda Vezel предложат с 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 124 лошадиные силы, коробка передач — вариатор, привод передний. Заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет 6,3 литра на 100 километров.

Обещан кроссоверу и комплекс фирменных систем безопасности Honda Sensing: он включает адаптивный круиз-контроль, системы торможения для предотвращения столкновений, удержания в полосе движения, предотвращения выезда с дороги, распознавания знаков, мониторинга слепых зон, а также контроля поперечного движения при движении задним ходом. В комплектациях Lifestyle и Executive модель оснащена системой управления спуском с холма, которая автоматически регулирует скорость в диапазоне от 0 до 20 километров в час.

Появление Honda Vezel на российском рынке было анонсировано еще в 2023 году — из Китая начали поставлять сразу восемь моделей японской марки, причем некоторые из них прежде официально у нас не продавались.

Поставки организовала «Мотор-Плейс» — российская компания, которая создала для этих целей бренд HND. Ранее она же объявила о выходе на российский рынок гибридного Honda Odyssey китайской сборки. Он стоит от 7,5 миллиона рублей.

На все автомобили действует гарантия три года и 100 тысяч километров пробега.