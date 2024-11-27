ГИБДД сообщила об уменьшении числа погибших в ДТП детей

ГИБДД РФ сообщила о сокращении числа погибших в ДТП детей. В Госавтоинспекции России отчитались о снижении детской смертности на дорогах. Так, с января по октябрь 2024 года в авариях погибли 489 несовершеннолетних — на 5,6% меньше, чем годом ранее, травмы получили 17,2 тысячи человек. Всего же за десять месяцев зафиксировано 15,7 дорожных происшествий с участием подростков в возрасте до 16 лет.

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В ведомстве отметили, что около трети всех ДТП с участием детей происходит с несовершеннолетними пешеходами — с начала 2204-го было зарегистрировано 5,9 тысячи инцидентов. В них погиб 101 человек, травмы получили 6 тысяч детей.

При этом гаишники отметили, что по сравнению с тем же периодом 2023 года число аварий на пешеходных переходах уменьшилось на 2%. В ГИБДД отмечают, что положительное влияние на детскую аварийность оказывает профилактика, причём не только среди водителей, но и среди детьми в детских садах и школах, различные акции и флешмобы.

«Крайне важно, чтобы работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма носила комплексный характер. Принципиальная роль при этом не только у сотрудников Госавтоинспекции и педагогов, но и у родителей, которые должны всегда оставаться примером поведения на дороге для своих детей, быть законопослушными водителями и пешеходами», — считает замглавы отдела пропаганды ГИБДД России Антон Белан.

Помимо этого, за первые 10 месяцев в авариях погибло 297 детей-пассажиров, а большую часть происшествий спровоцировали нарушения ПДД взрослыми. В том числе родителями, которые нарушили правила перевозки несовершеннолетних.