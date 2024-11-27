Доля новых китайских автомобилей на российском рынке достигла 68%

Одними из главных трендов авторынка сегодня являются стабилизация новых машин китайских брендов и увеличение доли китайских авто в кросс-интересе покупателей.

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В ходе третьей федеральной дилерской конференции "Высшая передача", которая прошла 26 ноября, руководитель команды аналитики коммерческого блока Авито Авто Артем Соколов отметил, что за последний год российский авторынок показал стабильный рост. Особенно активен был сегмент новых машин от китайских производителей, в результате чего доля китайских автомобилей на рынке увеличилась до 68%. Доля же российских автомобилей составила 22%.

Любопытным фактом является изменение в кросс-интересе покупателей. Ранее те, кто приобретал новые китайские автомобили, часто в качестве альтернативы рассматривали и европейские, японские или корейские марки. Сегодня же покупатели обращают внимание на другие китайские бренды. К примеру, автомобили Geely конкурируют с новыми Haval Jolion, Toyota Camry и Hyundai Santa Fe с пробегом. Модели JETOUR рассматриваются наряду с Toyota Camry, Hyundai Solaris и Kia Sportage.

В сегменте автомобилей с пробегом предложение на платформе Авито Авто увеличилось на 35% по сравнению с 2023 годом. Причем доля предложений от дилеров составила 22%. Это означает, что дилеры стали больше ориентироваться на клиентов. Доля китайских автомобилей на рынке подержанных машин составляет 5%, в то время как российских - 25%. Лидируют же автомобили иностранных производителей, которые занимают 70% от общего предложения, среди которых японские машины (21%), немецкие (17%) и южнокорейские (15%).

Еще одним важным фактором развития авторынка является его цифровизация. Арина Дзюба, руководитель продукта для частных пользователей, отметила, что более 7 млн покупателей начинают поиск автомобилей на главной странице Авито каждый день. Опрос показал, что 34% покупателей готовы приобретать автомобили у дилеров - это на 5% больше, чем год назад. 82% клиентов оценили свой опыт покупки у дилера положительно.

В месяц на платформе регистрируется более 36,6 млн пользователей, размещается свыше 1 млн легковых автомобилей и ежедневно заключаются 28 тысяч сделок, добавил директор по развитию сегмента автодилеров Авито Авто Антон Воронов.