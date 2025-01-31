Японские автоконцерны закончили год с отрицательной динамикой

Японские автоконцерны закончили 2024 год с отрицательной динамикой. Удачным 2024 год крупнейшие автомобильные компании Японии вряд ли назовут. Об этом говорят официальные данные, распространённые Toyota, Nissan и Mazda.

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Глобальные продажи Toyota, включая коммерческие бренды, сократились на 3,7% — с 11,23 миллиона до 10,82 миллиона машин. Toyota и Lexus стали продаваться на 1,4% хуже — 10,16 миллиона единиц. В самой Японии спрос на них сократился на значительные 13,8% — с 1,67 миллиона до 1,44 миллиона единиц. Самое большое падение у Daihatsu — на 32,1% в мире и на 38,3% в Японии.

Производство ведущего японского концерна также упало на 7,8% — до 10,61 миллиона единиц. Экспорт сократился на 3,2% — до 1,95 миллиона единиц.

У Nissan на 8,7% упало производство легковых машин — до 3,14 миллиона единиц. Самый большие потери в Китае — на 14,7%. Кстати, с продажами у производителя всё гораздо лучше — падение только на 0,8% — до 3,35 миллиона единиц. Самое значительное опять-таки в Китае — на 12,2%. Экспорт из Японии упал на 8,3% от года к году —398 500 единиц.

Глобальное производство Mazda относительно показателя 2023 года упало на 4,2% — до 1,2 миллиона единиц. В самой Японии этот показатель выше — сокращение на 10,7%. Продажи на внутреннем рынке уменьшились на 20,2% — до 142 тысяч единиц. Экспортировано 657 тысяч машин, что на 8,3% меньше предыдущего года. Но зато у бренда на 2,6% от года к году выросли мировые продажи — 1,28 миллиона единиц.