Названы марки, поднявшие цены на свои автомобили

«Автоновости дня»: в январе 10 марок подняли цены на свои автомобили. АвтоВАЗ поднял цены на автомобили Lada, правда, индексация коснулась лишь двух моделей: семейства «Гранта», что подорожала на 35-50 тысяч, и классической «Нивы», которая прибавила 47-78 тысяч рублей.

В гамме марки УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи» прибавили 80 000, а «Хантер» — 70 000 рублей. На те же 70 000 подорожали представители «Старого грузового ряда».

Evolute i-Space отдалился от покупателя на 150 000, JAC T9 — на 50 000, а Sollers ST6 — на 152 000-202 000 рублей. У Chery подорожал седан Arrizo 8 — +100 000.

Либо уменьшили, либо убрали прямые скидки Geely, GAC, Oting и Jetta. Также переписали прас-листы GWM, Haval и Tank, сообщает издание «Автоновости дня».

Между тем, электрический седан Evolute i-Joy теперь стоит на уровне Lada Vesta. Офис марки сохранил прежний ценник, но увеличил размер прямой скидки.