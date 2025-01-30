В Японии будет продаваться Suzuki Jimny индийской сборки

Suzuki уже практикует поставки автомобилей из Индии в родную Японию — например, на японском рынке продаётся кроссовер Fronx, выпускаемый индийской Maruti Suzuki. Теперь же у дилеров в Японии появится и пятидверный Jimny, который собирают в Индии. А все дело в том, что наладить поставки из Индии для Suzuki проще (и дешевле), чем локализовать производство на японском заводе.

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В Японию привезут пятидверный Jimny в том же виде, в котором он продается в Индии: это внедорожник, оснащенный атмосферным двигателем объемом 1,5 литра мощностью 102 лошадиные силы и 130 Нм крутящего момента, с жестко подключаемым полным приводом с понижающей передачей. Японцам предложат выбор между пятиступенчатой механической коробкой передач и четырехдиапазонным автоматом.

Габаритами пятидверный Jimny отличается от базового варианта с тремя дверями. Колесная база внедорожника на 340 миллиметров больше, а длина составляет 3890 миллиметров. Для сравнения: трехдверный Jimny, который выпускается в Японии, от носа до кормы насчитывает 3395 миллиметров.

В оснащение пятидверной модели войдут адаптивный круиз-контроль и комплекс вспомогательных систем. Комплектация будет всего одна, она носит обозначение FC.

Прием заказов уже открыт, хотя первые внедорожники индийский сборки доберутся до Японии не раньше апреля. Пятидверный Suzuki Jimny можно заказать за 2,65 миллиона иен (1,69 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня), тогда как трехдверный внедорожник локального производства стоит от 1,96 миллиона (1,25 миллиона рублей).

В месяц Suzuki рассчивает продавать по 1,2 тысячи таких машин, а план на год — 14 400 штук. Для сравнения: продажи трехдверных Jimny в Японии достигают 40 тысяч экземпляров в год.