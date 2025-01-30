Polestar 2, 3 и 4 обзавелись «раллийной» версией

Представлены Polestar 2, 3 и 4 в специальном исполнении Arctic Circle с регулиемыми амортизаторами Öhlins, колесами OZ Racing, в том числе ещё не представленными Rally Legend, и дополнительной светотехникой Stedi. Машины построены в единственном экземпляре и вряд ли пойдут в серию.

© Polestar

На мероприятии F.A.T. Ice Race в австрийском Цель-ам-Зее компания Polestar покажет три штучных электрокаров Arctic Circle.

Это специальные версии Polestar 2, 3 и 4, чествующую ДНК «Поулстара», связь с автоспортом и заодно скандинавский дизайн. Автомобили построены в одном из шведских R&D-центров фирмы. Объединяет их увеличенный дорожный просвет, регулируемые амортизаторы Öhlins, колеса OZ Racing с шипованными шинами Pirelli, кресла-ковши Recaro и прожекторы Stedi Quad Evo.

© Polestar

© Polestar

© Polestar

Самый старый из троицы — это Polestar 2 Arctic Circle. Его представили в 2022 году, поэтому в основе лежит машина 2021 модельного года в версии Long Range Dual Motor с пакетом Performance и повышающей отдачу прошивкой. Клиренс у электрокара выше на 30 миллиметров. В оснащение входят рейлинги Thule, крепления для лыж и сами лыжи — от французской blackcrows.

© Polestar

© Polestar

© Polestar

Polestar 3 Arctic Circle выше исходника на 40 миллиметров. У него только одна распорка (спереди), новые 20-дюймовые колеса OZ Racing Rally Legend, а в списке оснащения числится снеговая лопата Fiskars SnowXpert. Наконец, Polestar 4 Arctic Circle больше напоминает Polestar 2 Arctic Circle, но дорожный просвет у него увеличен только на 20 миллиметров.