SWM начал избавляться от своих автомобилей в РФ

В России рекордно подешевели автомобили китайского автобренда SWM. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

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« Ц е н ы у п а л и н а 4 5 8 , 5 - 8 6 6 , 5 т ы с . р у б л е й , ч т о с о о т в е т с т в у е т с н и ж е н и ю н а 1 7 , 2 - 3 4 , 1 % » , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и п о р т а л а .

В частности, кроссовер G01 в базовой версии Prime стал доступнее на 626,6 тыс. рублей, а в топовой Style – на 579,5 тыс. рублей. Кроссовер SWM G01F в начальной версии Start 1 стал доступнее на 764,4 тыс. рублей, а в версии Force – на 458,5 тыс. рублей.

У кроссовера SWM G05 Pro представлена отдельная линейка комплектаций 2023 и 2024 годов. Цены на версии 2023 года снизились на 783,9 – 866,5 тыс. рублей, стоимость более свежих машин упала на 753,6 – 793 тыс. рублей.

До этого дилерская сеть «Рольф» завершила сотрудничество с автомобильными брендами Kaiyi и BAIC.

Автомобильный бренд BAIC также сообщил о прекращении работы с дилерской сетью «Рольф» и о планах по поиску нового бизнес-партнера.

« М ы п о д т в е р ж д а е м з а в е р ш е н и е с о т р у д н и ч е с т в а с д и л е р с к о й с е т ь ю « Р о л ь ф » < . . . > В н а с т о я щ и й м о м е н т B A I C а к т у а л и з и р о в а л у с л о в и я с о т р у д н и ч е с т в а . Н а р я д у с о п ы т н ы м и о п е р а т о р а м и р ы н к а м ы и щ е м н о в ы х а м б и ц и о з н ы х п а р т н е р о в » , — р а с с к а з а л и « Г а з е т е . R u » в п р е с с - с л у ж б е а в т о к о м п а н и и .

Уточняется, что в прошлом году несколько петербургских дилерских холдингов прекратили сотрудничество с брендом Kaiyi. Представители объяснили это небольшими продажами, низкой узнаваемостью марки, а также неконкурентоспособностью на российском рынке.

Ранее сообщалось, что китайские бренды снизили цены на свои автомобили в РФ.