Great Wall начнет производство автокомпонентов в России

Китайский концерн Great Wall на территории своей сборочной площадки в Тульской области намерен организовать производство автокомпонентов.

© Quto.ru

Об этом заявил первый заместитель губернатора региона Михаил Пантелеев.

« А к т и в н о р а з в и в а е т с я н о в а я о т р а с л ь п р о м ы ш л е н н о с т и р е г и о н а — а в т о м о б и л ь н а я . В с е г о з а т р и г о д а е ё д о л я в ы р о с л а с 2 % д о 1 2 % . К о м п а н и я " Х а в е й л М о т о р М а н у ф э к ч у р и н г Р у с " с т а л а в т о р ы м п о о б ъ ё м у п р о и з в о д с т в а а в т о з а в о д о м в с т р а н е . В п р о ш л о м г о д у с к о н в е й е р а с о ш л о 1 3 0 т ы с . а в т о м о б и л е й . С е й ч а с к о м п а н и я а к т и в н о з а н и м а е т с я с т р о и т е л ь с т в о м к л а с т е р а п о п р о и з в о д с т в у а в т о к о м п о н е н т о в » , — о т м е т и л п о л и т и к в о в р е м я в ы е з д н о г о з а с е д а н и я к о м и т е т а СФ по экономической политике.

Напомним, сегодня завод Haval в Тульской области выпускает кроссоверы Jolion, F7 и Dargo. Помимо этого, в ближайшее время начнётся производство паркетников M6 на бывшем заводе «ПСМА Рус» в Калуге.

Минувшей осенью также сообщалось, что Haval будет собирать в РФ гибриды. Китайский производитель намерен наладить на своей сборочной площадке в Тульской области выпуск автомобилей с бензо-электрической силовой установкой. На сегодняшний день в модельном ряду бренда таких машин нет. По предварительным данным, речь может идти о модели H-Dog.

Помимо этого, Haval подтвердил запуск производства H3 в РФ. Китайский производитель официально подтвердил слухи о начале серийного выпуска нового стильного кроссовера на мощностях предприятия в Тульской области. Как сообщает RG.ru, сборка автомобиля уже стартовала.