Great Wall начнет производство автокомпонентов в России
Китайский концерн Great Wall на территории своей сборочной площадки в Тульской области намерен организовать производство автокомпонентов.
Об этом заявил первый заместитель губернатора региона Михаил Пантелеев.
«Активно развивается новая отрасль промышленности региона — автомобильная. Всего за три года её доля выросла с 2% до 12%. Компания "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" стала вторым по объёму производства автозаводом в стране. В прошлом году с конвейера сошло 130 тыс. автомобилей. Сейчас компания активно занимается строительством кластера по производству автокомпонентов», — отметил политик во время выездного заседания комитета СФ по экономической политике.
Напомним, сегодня завод Haval в Тульской области выпускает кроссоверы Jolion, F7 и Dargo. Помимо этого, в ближайшее время начнётся производство паркетников M6 на бывшем заводе «ПСМА Рус» в Калуге.
Минувшей осенью также сообщалось, что Haval будет собирать в РФ гибриды. Китайский производитель намерен наладить на своей сборочной площадке в Тульской области выпуск автомобилей с бензо-электрической силовой установкой. На сегодняшний день в модельном ряду бренда таких машин нет. По предварительным данным, речь может идти о модели H-Dog.
Помимо этого, Haval подтвердил запуск производства H3 в РФ. Китайский производитель официально подтвердил слухи о начале серийного выпуска нового стильного кроссовера на мощностях предприятия в Тульской области. Как сообщает RG.ru, сборка автомобиля уже стартовала.