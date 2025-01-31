Koenigsegg объявил о начале производства мегакара

Компания Koenigsegg объявила о начале производства мегакара CC850, мощность которого более мегаватта. Изначально тираж автомобиля был ограничен 50 экземплярами, однако в итоге будет выпущено 70 таких машин. Каждый экземпляр Koenigsegg CC850 будет персонализирован, а на создание одной машины уходит не менее двух недель. Стоимость автомобиля — от $ 3,65 млн.

© Чемпионат.com

CC850 был представлен в 2022 году в честь 50-летия основателя компании Кристиана фон Кёнигсегга. Автомобиль разработан на базе Koenigsegg Jesko, а его внешность вдохновлена CC8S — первым серийным автомобилем марки.

В движение автомобиль приводится 5-литровым твин-турбо V8. Базовая мощность силовой установки составляет 884 кВт (1201 л. с.), но при использовании топлива Е85 двигатель способен выдавать 1033 кВт (1404 л. с.). До 60 миль в час (97 км/ч) Koenigsegg CC850 разгоняется за 2,5 секунды, а его максимальная скорость оценивается в 450-500 км/ч.

Одна из особенностей Koenigsegg CC850 — девятидиапазонная автоматизированная трансмиссия, которая способна работать в автоматическом режиме и подстраивать передаточные числа под характер движения.