Автомобилистов предупредили о подорожании техосмотра

Соответствующий проект приказа Федеральной антимонопольной службы опубликован на портале нормативных правовых актов. Он предусматривает увеличение стоимости ТО с учетом инфляции за прошедшие годы и НДС.

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В настоящее время действует порядок, при котором при пересмотре предельного размера оплаты за технический осмотр транспортного средства должен учитываться размер инфляции за предыдущие годы. Так, при расчёте стоимости осмотра с 1 января 2025 года должен быть учтён размер инфляции за период с 2022 по 2024 годы.

В августе прошлого года был принят закон о внесении изменений в Налоговый кодекс. Теперь услуги техосмотра исключены из перечня операций, освобождаемых от налога на добавленную стоимость.

Таким образом, с 1 января 2025 года стоимость техосмотра должна рассчитываться с учётом не только инфляции, но и налога на добавленную стоимость в размере 25%.

К примеру, максимальная стоимость за проведение техосмотра автомобиля с не более, чем с восемью пассажирскими сидениями с 2022 года составляла 913 рублей. По новому правилу техосмотр обойдётся в 1 503 рубля.

В остальном же порядок останется прежним.