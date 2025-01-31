Toyota не прекращала продажи машин в России

Toyota не прекращала официальные продажи машин в России. Концерн Toyota с 2022 года приостановил официальную деятельность на российском рынке, в том числе прекратил сборку автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге. Но официальная статистика мировых продаж автопроизводителя, которая опубликована самой компанией с указанием России отдельной строкой, говорит о том, что все эти годы Toyota продолжала реализацию машин в нашей стране.

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Так, в 2022 году в России было реализовано почти 22 тысячи автомобилей, в 2023-м — 435 машин марок Toyota и Lexus. В 2024 году на российском рынке было продано 20 машин, что на 95% меньше, чем в предыдущем году. Отмечается, что в декабре прошлого года в России была продана только одна официальная Toyota, которая также вошла в официальную статистику 2024 года.

Возможно, в официальной статистике фигурируют данные распродаж складских запасов бывших дилеров Toyota.

В январе концерн называли в ряду компаний, которые оставили в нашей стране свои представительства для решения гарантийных вопросов и обслуживания машин. Среди них Hyundai, Mazda, BMW, Suzuki. Официальный сайт Toyota в России продолжает работать, занимаясь продажами машин с пробегом и послегарантийным обслуживанием.

Кроме того, в прошлом декабре стало известно, что Toyota продолжает получать приличную прибыль в России. Правда, сейчас это связано с банковскими депозитами.