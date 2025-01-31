На складах скопилось рекордное количество новых машин

На начало текущего года на складах российских дистрибьюторов скопилось порядка 700 тыс. машин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на осведомленный источник.

Указанный уровень в два раза выше значения начала 2024-го (примерно 400 тыс. авто). Свыше 50% занимают произведенные в России машины, остальное — импортированные авто.

В «Автостате» считают, что падание рынка новых легковых машин в 2025 году по базовому сценарию составит до 10% или 1,42 — 1,43 млн штук.

« П е с с и м и с т и ч н ы й с ц е н а р и й п р е д у с м а т р и в а е т с н и ж е н и е д о 2 0 % и л и п о р я д к а 1 , 2 5 м л н м а ш и н » , — п и ш е т и з д а н и е .

Андре Терлюкевич, гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр», указывает на риски закрытия дилерских центров по причине убытков от прямой деятельности. Под закрытием предполагается отказ от нерентабельной франшизы, пояснил он.

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Ранее Telegram-канал No Limits со ссылкой на директора дилерского холдинга «Рольф» Светлану Виноградову сообщил, что в России многие дилеры закончили 2024 год с убытками.