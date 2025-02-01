Правда ли, что на складах у дилеров скопилось огромное количество машин и это грозит кризисом рынку

РОАД: На конец года стоки дилеров составляли 2-3-месячный запас автомобилей
Некоторые СМИ озвучили, что на складах у дилеров осело огромное количество транспортных средств, которые невозможно распродать. Даже называлось число в 700 тысяч единиц. Якобы произошло затоваривание рынка, которое никак не пережить, если правительство не предпримет меры. Такое количество техники превышает прошлогодние объемы в полтора раза… Но дилеры считают иначе.
Корреспонденту "РГ" в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) предложили представить этот объем автомобилей.
В прошлом году было продано почти 1,7 миллиона машин. То есть, половина авторынка стоит на стоянках?
Ну что, у нас страна большая. Есть, где все это разместить.
Но вот представьте картину. Средняя длина машины - 4 метра. Если весь этот запас выставить вдоль трассы М11, то эти машины займут обочины в два ряда в ту и другую сторону. Это будет новый автошоурум по длине всей трассы. Но у дилеров другое мнение.
Да, в последние месяцы авторынок просел. И просел сильно. Согласно статистике РОАД, до октября он рос, а в ноябре упал. Причем на 28 процентов - почти на треть. В октябре повысился утильсбор. И вот она - реакция рынка. Это одна из причин его затоваривания. Да, оно есть. Но не в таких объемах, как заявляется в прессе. На конец года стоки дилеров составляли 2-3-месячный запас автомобилей, но никак не 700 тысяч, о которых говорят сегодня. То есть, речь о 300-350 тыс. авто.
Надо сказать, что сегодняшний период выгоден для желающих приобрести машину. Дилерам надо разгрести склады, а пользователям - купить авто. Сейчас как раз самое удобное для этого время. Но сколько оно продлится - неизвестно никому.
Николай Иванов, директор департамента новых автомобилей компании "Рольф":
- Да, затоваривание на складах точно сейчас присутствует. Мы фиксируем, что на начало года запасов хватит на 3-4 месяца. Очевидно, что дилерские склады перенасыщены автомобилями китайских производителей. Мы находимся в постоянном контакте с нашими партнерами для поиска взаимовыгодных точек, так как ситуация с затовариванием непременно приведет к снижению прибыли всех сторон.
Ренат Тюктеев, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон":
- На складах дилеров товарного запаса сейчас на 2,5-3 месяца продаж. Стоки марок публично не раскрываются, по нашим подсчетам, их хватит на 4-5 месяцев продаж, и в общем объеме это порядка 400 тысяч легковых машин. Сумма больше января прошлого года, тогда основная масса поставок сложилась ближе к середине года. И это больше, чем было на рынке в ретроспективе минимум пяти лет.
Александр Шапринский, коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика":
- В наших дилерских центрах складской запас по китайским маркам составляет 2-3 месяца в зависимости от бренда.
Анастасия Байбароша, руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК Альфа-Лизинг:
- Это могут быть остатки поставок августа-сентября прошлого года, когда россияне массово скупали новые автомобили в преддверии повышения утилизационного сбора, и дилеры старались удовлетворить спрос. И также сформировать собственный запас авто до индексации утильсбора и до ужесточения правил расчета платежей за ввоз автомобилей из стран Евразийского экономического союза. Помимо этого, до сих пор могут доходить заказанные и оплаченные поставщикам партии автомобилей прошлого года, которые не успели дойти вовремя из-за очередей на пунктах пропуска с Китаем в сентябре 2024 года. Многие автомобили остались нераспроданными из-за роста ключевой ставки ЦБ до 21% в октябре 2024 года, когда стоимость кредитов снова повысилась. А с помощью этого инструмента приобреталось более 60% новых автомобилей в прошлом году. С учетом того, что продажи в сегменте с октября 2024 года начали снижаться (рост реализации по сравнению с 2023 годом за октябрь, ноябрь, декабрь - на 52,4%, 11,1% и 3,3% соответственно), не удивительно, что у дилеров остался запас новых автомобилей на 4-5 месяцев текущего года. Наличие складских запасов новых автомобилей 2024 года выпуска подтверждают и действующие в январе 2025 года специальные условия на покупку данных моделей. Haval, Chery, Omoda, Jaecoo, Kaiyi, "Москвич" и Lada - не полный перечень брендов, предлагающих покупку нового авто с выгодой от 60 000 до 800 000 рублей. Примечательно, что в начале месяца многие из перечисленных автоконцернов обновили свои прайсы в сторону увеличения. Например, модели Haval прибавили в цене 100 000 - 200 000 рублей, АвтоВАЗа - в среднем 50 000 рублей. При этом поставки новых автомобилей, выпущенных уже в этом году, дилерам не прекращаются. Только АвтоВАЗ по итогам прошлого года выпустил на 40% продукции больше, чем в 2023 году, а в январе 2025 года началось производство еще и универсала Lada Iskra. Бренд Haval выпустил 130 000 своих моделей в прошлом году, а в текущем планирует увеличить производство еще на 10%. Однако, на мой взгляд, с учетом роста цен на новые автомобили и завышенной стоимости кредитов россияне в 2025 году будут все больше отдавать предпочтение ассортименту рынка авто с пробегом. Эту тенденцию уже доказали их продажи по итогам декабря 2024 года - 522 900 единиц (на 24,6% больше, чем в декабре 2023-го) и всего прошлого года - 6 млн 036 600 автомобилей с пробегом (рост 6%). Это почти в шесть раз больше, чем реализация новых авто за весь прошедший год.