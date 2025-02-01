Правда ли, что на складах у дилеров скопилось огромное количество машин и это грозит кризисом рынку

Некоторые СМИ озвучили, что на складах у дилеров осело огромное количество транспортных средств, которые невозможно распродать. Даже называлось число в 700 тысяч единиц. Якобы произошло затоваривание рынка, которое никак не пережить, если правительство не предпримет меры. Такое количество техники превышает прошлогодние объемы в полтора раза… Но дилеры считают иначе.

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Корреспонденту "РГ" в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) предложили представить этот объем автомобилей.

В прошлом году было продано почти 1,7 миллиона машин. То есть, половина авторынка стоит на стоянках?

Ну что, у нас страна большая. Есть, где все это разместить.

Но вот представьте картину. Средняя длина машины - 4 метра. Если весь этот запас выставить вдоль трассы М11, то эти машины займут обочины в два ряда в ту и другую сторону. Это будет новый автошоурум по длине всей трассы. Но у дилеров другое мнение.

Да, в последние месяцы авторынок просел. И просел сильно. Согласно статистике РОАД, до октября он рос, а в ноябре упал. Причем на 28 процентов - почти на треть. В октябре повысился утильсбор. И вот она - реакция рынка. Это одна из причин его затоваривания. Да, оно есть. Но не в таких объемах, как заявляется в прессе. На конец года стоки дилеров составляли 2-3-месячный запас автомобилей, но никак не 700 тысяч, о которых говорят сегодня. То есть, речь о 300-350 тыс. авто.

Надо сказать, что сегодняшний период выгоден для желающих приобрести машину. Дилерам надо разгрести склады, а пользователям - купить авто. Сейчас как раз самое удобное для этого время. Но сколько оно продлится - неизвестно никому.

Николай Иванов, директор департамента новых автомобилей компании "Рольф":

- Д а , з а т о в а р и в а н и е н а с к л а д а х т о ч н о с е й ч а с п р и с у т с т в у е т . М ы ф и к с и р у е м , ч т о н а н а ч а л о г о д а з а п а с о в х в а т и т н а 3 - 4 м е с я ц а . О ч е в и д н о , ч т о д и л е р с к и е с к л а д ы п е р е н а с ы щ е н ы а в т о м о б и л я м и к и т а й с к и х п р о и з в о д и т е л е й . М ы н а х о д и м с я в п о с т о я н н о м к о н т а к т е с н а ш и м и п а р т н е р а м и д л я п о и с к а в з а и м о в ы г о д н ы х т о ч е к , т а к к а к с и т у а ц и я с з а т о в а р и в а н и е м н е п р е м е н н о п р и в е д е т к с н и ж е н и ю п р и б ы л и в с е х с т о р о н .

Ренат Тюктеев, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон":

- Н а с к л а д а х д и л е р о в т о в а р н о г о з а п а с а с е й ч а с н а 2 , 5 - 3 м е с я ц а п р о д а ж . С т о к и м а р о к п у б л и ч н о н е р а с к р ы в а ю т с я , п о н а ш и м п о д с ч е т а м , и х х в а т и т н а 4 - 5 м е с я ц е в п р о д а ж , и в о б щ е м о б ъ е м е э т о п о р я д к а 4 0 0 т ы с я ч л е г к о в ы х м а ш и н . С у м м а б о л ь ш е я н в а р я п р о ш л о г о г о д а , т о г д а о с н о в н а я м а с с а п о с т а в о к с л о ж и л а с ь б л и ж е к с е р е д и н е г о д а . И э т о б о л ь ш е , ч е м б ы л о н а р ы н к е в р е т р о с п е к т и в е м и н и м у м п я т и л е т .

Александр Шапринский, коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика":

- В наших дилерских центрах складской запас по китайским маркам составляет 2-3 месяца в зависимости от бренда.

Анастасия Байбароша, руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК Альфа-Лизинг: